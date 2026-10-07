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Мировое обозрение

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«Разрывают цепочку»: Почему мошенники отказались от переводов на карту

«Разрывают цепочку»: Почему мошенники отказались от переводов на карту

Главное в тезисах: Смена механики: свыше 80% мошеннических схем из более чем 40 проанализированных эпизодов больше не предполагают перевода на карту дропа — деньги снимают наличными и передают курьеру.

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