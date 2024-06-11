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Вариантом прекращения следствия против Попова может стать его отправка на СВО

Вариантом прекращения следствия против Попова может стать его отправка на СВО

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность приостановки расследования дела против экс-командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону спецоперации.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Вариантом прекращения следствия против Попова может стать замена всех военных судей и военной прокуратуры как не дееспособных структур не выполняющих своих функций по коррупции и снабжения войск и вооружения в ВСО . РВСН.
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15 час.

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