Вариантом прекращения следствия против Попова может стать его отправка на СВО

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность приостановки расследования дела против экс-командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону спецоперации.
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