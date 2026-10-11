10 Most Underrated Detective Shows Of All Time, Ranked

Everyone loves and knows about The Wire and Sherlock. But what about these 10 highly underrated, and downright incredible, detective shows?Everyone loves and knows about The Wire and Sherlock.
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