The Strange Reason Scientists Still Need Pre-1945 Steel The world's most sensitive radiation detectors sometimes rely on low background steel produced before the first atomic bomb test in July 1945, according to a new report from SpaceDaily.
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