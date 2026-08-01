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Zero Hedge

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The Strange Reason Scientists Still Need Pre-1945 Steel

The Strange Reason Scientists Still Need Pre-1945 Steel

The Strange Reason Scientists Still Need Pre-1945 Steel The world's most sensitive radiation detectors sometimes rely on low background steel produced before the first atomic bomb test in July 1945, according to a new report from SpaceDaily.

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