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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин о целях на 2024 год: «Сделаю все, чтобы забить 500 голов и дойти до четвертого Кубка Стэнли»

«Уважаемые болельщики! Все города России и особенно родной Магнитогорск! Желаю вам здоровья, удачи и хорошего настроения в Новом году! Любите хоккей и смотрите хоккей, ведь он объединяет и приносит нам всем радость.

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