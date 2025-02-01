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Военное обозрение

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Глава МИД Ирана: нападение на ядерные объекты страны приведет к широкомасштабной войне

Глава МИД Ирана: нападение на ядерные объекты страны приведет к широкомасштабной войне

В Тегеране отметили, что удар по иранским ядерным объектам приведет к масштабной войне на Ближнем Востоке.

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