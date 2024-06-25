Закаева обвинили в создании террористического подразделения ВСУ и объявили в международный розыск

Из материалов уголовного дела следует, что Ахмед Закаев*, который сам себя провозгласил лидером «независимой Чеченской Республики Ичкерия**», обвиняется в создании террористического сообщества в интересах Вооруженных сил Украины.
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