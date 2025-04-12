🚀 В Симферополе отмечают День космонавтики На аллее космонавтов у кинотеатра «Космос» собрались представители власти, ученики гимназии имени И.
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🚀 В Симферополе отмечают День космонавтики На аллее космонавтов у кинотеатра «Космос» собрались представители власти, ученики гимназии имени И.