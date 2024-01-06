Какие приговоры в 2024 году будет обсуждать вся страна

Наступивший 2024 год обещает быть богатым на резонансные процессы: приговоры могут быть вынесены популярным блогерам Елене Блиновской и Аязу Шабутдинову, поджигателю Корана Никите Журавелю и Герою России Иреку Магасумову, криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишкану) и террористке Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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