Какие приговоры в 2024 году будет обсуждать вся страна

Наступивший 2024 год обещает быть богатым на резонансные процессы: приговоры могут быть вынесены популярным блогерам Елене Блиновской и Аязу Шабутдинову, поджигателю Корана Никите Журавелю и Герою России Иреку Магасумову, криминальному авторитету Олегу Медведеву (Шишкану) и террористке Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).