Прозрели? Охота на Чубайса началась всерьёз: За проделки бывшего неприкасаемого шефа взялось АО "Роснано"

Коллаж Царьграда Владимир Хомяков Для некоторых в России это стало шоком: АО "Роснано" подало иск на своего бывшего главу, ныне израильского гражданина Анатолия Чубайса, и семерых его бывших заместителей, требуя взыскать с них нанесённые убытки в размере… 5,6 млрд рублей.