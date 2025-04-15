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Прозрели? Охота на Чубайса началась всерьёз: За проделки бывшего неприкасаемого шефа взялось АО "Роснано"

Прозрели? Охота на Чубайса началась всерьёз: За проделки бывшего неприкасаемого шефа взялось АО "Роснано"

Коллаж Царьграда Владимир Хомяков Для некоторых в России это стало шоком: АО "Роснано" подало иск на своего бывшего главу, ныне израильского гражданина Анатолия Чубайса, и семерых его бывших заместителей, требуя взыскать с них нанесённые убытки в размере… 5,6 млрд рублей.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
По статистике 70% стартапов - провальные. а как со статистикой у роснано?
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18 час.
Ирина Лодяновa
Давно пора этого наглова рыжего за задницу взять!
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17 час.
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