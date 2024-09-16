Резолюцию об импичменте Макрона рассмотрят в парламенте Франции

Во вторник, 18 сентября, в Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, будет обсуждаться резолюция об импичменте президента Эммануэля Макрона, предложенная левой партией "Непокорившаяся Франция".
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