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Эксперт рассказал о катастрофе, которая ждет Украину в случае запрета белорусской солярки

Эксперт рассказал о катастрофе, которая ждет Украину в случае запрета белорусской солярки

Эксперт рассказал о катастрофе, которая ждет Украину в случае запрета белорусской солярки KikaУкраинские власти не пойдут на обострение отношений с Белоруссией, поскольку такие решения будут грозить для страны катастрофическими последствиями.

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