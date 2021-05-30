Эксперт рассказал о катастрофе, которая ждет Украину в случае запрета белорусской солярки KikaУкраинские власти не пойдут на обострение отношений с Белоруссией, поскольку такие решения будут грозить для страны катастрофическими последствиями.
Эксперт рассказал о катастрофе, которая ждет Украину в случае запрета белорусской солярки KikaУкраинские власти не пойдут на обострение отношений с Белоруссией, поскольку такие решения будут грозить для страны катастрофическими последствиями.
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