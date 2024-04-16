«Ничего не поделаешь, какая есть, такая есть», — Паулс раскрыл, что еще натворила Пугачева

С Раймондом Паулсом Аллу Борисовну связывала крепкая дружба. На протяжении жизни композитор дарил своей коллеге некоторые хиты, а в какой-то период даже вовсе прекратил общение с артисткой, устав от ее трудного характера.
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