Более 4 тысяч спортсменов приняли участие в "Кроссе нации 2024" в Калуге

21 сентября Калуга присоединилась к ежегодной всероссийской спортивной акции "Кросс нации 2024". На старты вышли более 4000 спортсменов, кто-то зарегистрировался заранее на Госуслугах, а кто-то заявил о себе на месте, сообщил глава Минспорта региона Олег Сердюков.
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