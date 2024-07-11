🔥 Почти 150 спасателей выехали на тушение пожара в горах Судака В труднодоступной горной местности в районе села Ворон горит лесная подстилка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥 Почти 150 спасателей выехали на тушение пожара в горах Судака В труднодоступной горной местности в районе села Ворон горит лесная подстилка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.