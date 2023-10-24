Шесть рейсов задержаны в Перми из-за выкатившегося с полосы Boeing

Центральное МСУ на транспорте СК России Шесть рейсов задержаны в аэропорту Перми после того, как Boeing 737 авиакомпании "Смартавиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщил 24 октября источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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