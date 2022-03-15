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Фестиваль "Хранители наследия России" прошел в уссурийском колледже культуры

Фестиваль "Хранители наследия России" прошел в уссурийском колледже культуры

В Приморском краевом колледже культуры прошел IX Краевой конкурс-фестиваль народного творчества "Хранители наследия России", где поучаствовал 491 человек из 12 населенных пунктов Приморья — Уссурийска, Михайловки, поселка Тимирязевского, Владивостока, поселка Врангель, Дальнегорска, Артема, Хорольского и Анучинского района, сообщает ИА UssurMedia.

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