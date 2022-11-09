Голосование по почте в 21 веке. А что вы хотели?

Трамп призвал недовольных ходом выборов в США к протестамЭкс-президент США, (но, возможно, что ещё и будущий( раскритиковал ситуацию и «отсутствие бюллетеней» в Детройте, где люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос».