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Голосование по почте в 21 веке. А что вы хотели?

Трамп призвал недовольных ходом выборов в США к протестамЭкс-президент США, (но, возможно, что ещё и будущий( раскритиковал ситуацию и «отсутствие бюллетеней» в Детройте, где люди, пришедшие на выборы, внезапно узнавали, что «уже отдали голос».

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