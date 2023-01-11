Военное обозрение

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Такое впечатление,что Европа ОБЯЗАНА защищать Украину? Вот Англия и Франция в 1939 г. имели договора с Польшей. Тут в...Немецкий дипломат...
  • федор
    Долго мы будем терпеть высеры этих фашистских ублюдков? Мы суки ещё не забыли что ваши деды творили в ВОВ. Тогда вы м...Немецкий дипломат...
  • Лидия Санникова
    Территория гуляй-поле. Оккупированные российские территории.Страна-наемник. З...

В ВМС США заявили о попытках преодолеть «кризис боевой готовности»

В ВМС США заявили о попытках преодолеть «кризис боевой готовности»

В 2009 году ВМС США столкнулись с кризисом боевой готовности. Крейсер Chosin и эсминец Stout были признаны непригодными к боевым действиям инспекционной комиссией, которая в то время проверяла материальное состояние кораблей каждые пять лет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх