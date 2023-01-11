В ВМС США заявили о попытках преодолеть «кризис боевой готовности»

В 2009 году ВМС США столкнулись с кризисом боевой готовности. Крейсер Chosin и эсминец Stout были признаны непригодными к боевым действиям инспекционной комиссией, которая в то время проверяла материальное состояние кораблей каждые пять лет.
В 2009 году ВМС США столкнулись с кризисом боевой готовности. Крейсер Chosin и эсминец Stout были признаны непригодными к боевым действиям инспекционной комиссией, которая в то время проверяла материальное состояние кораблей каждые пять лет.
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