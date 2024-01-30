Американская стратегия выживания Украины не устроит Зеленского

Провал летнего контрнаступлении ВСУ, внутриполитические распри в США и Европе, лишившие Киев постоянного финансирования, необходимого для продолжения войны в прежнем режиме, а также риск утраты Украиной в результате успешных наступательных действий ВС РФ ещё больших территорий, заставили американские власти, незаинтересованные, по крайней мере прямо сейчас, в капитуляции киевского режима, предложить альтернативный план – долгосрочную стратегию США в отношении Украины – которая позволила бы зафиксировать существующий нынче на ЛБС статус-кво.