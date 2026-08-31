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Газета.ру

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Блогерша Боня призналась, что жертвует европейским комфортом ради русской бани

Блогерша Боня призналась, что жертвует европейским комфортом ради русской бани

Телеведущая и блогер Виктория Боня, которая сейчас живет в Европе, заявила в свежем YouTube-ролике о любви к русской банной традиции.

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