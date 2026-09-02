Началась решающая битва Ирана против США: главная новость войны 2 сентября

Конфликт между США и Ираном готов разгореться с новой силой. Удары американских сил по иранскому острову Ларак, который расположен в Ормузском проливе и имеет стратегическое значение для контроля над судоходством, стали той искрой, которая мгновенно разожгла ответный огонь.