Вучич анонсировал начало переговоров с США и Россией из-за санкций

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал начало переговоров с США и Россией в связи с возможным введением санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), одним из акционеров которой является российская компания «Газпром».
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