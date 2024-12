Детали The Witcher 4 и Far Cry 7, анонс Bendy: Lone Wolf, успехи Marvel Rivals, геймплей Exodus… Студия Arc...

Детали The Witcher 4 и Far Cry 7, анонс Bendy: Lone Wolf, успехи Marvel Rivals, геймплей Exodus…Студия Archetype Entertainment наконец-то показала геймплей экшн-RPG Exodus; анонсирована Bendy: Lone Wolf; авторы The Witcher 4 поделились свежими деталями о проекте; Том Хендерсон поведал подробности двух новых игр по франшизе Far Cry; Marvel Rivals смогла, но не все игроки довольны; в Borderlands 4 снизят градус сортирного юмора.