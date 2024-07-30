Кабмин Германии учёл грозное предупреждение Путина об американских ракетах

Берлин принял к сведению слова русского лидера о размещении ракетВ День Военно-Морского Флота Владимир Путин заявил, что если в Германии появятся американские дальнобойные ракеты, то Россия освободится от моратория на развёртывание ударных средств средней и меньшей дальности.