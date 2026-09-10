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Журнал «Профиль»

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В Кремле объяснили, зачем киевскому режиму нужно "энергетическое перемирие"

В Кремле объяснили, зачем киевскому режиму нужно "энергетическое перемирие"

В Кремле заявили, что возможность "энергетического перемирия" с Украиной не обсуждается. "Предметно таких разговоров не ведется", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 10 сентября 2026 года, журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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