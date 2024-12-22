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Захарова обвинила Запад в лицемерии после атаки беспилотников на Казань

Захарова обвинила Запад в лицемерии после атаки беспилотников на Казань

Киев вымещает бессильную злобу за боевые поражения на мирном населении России. Таким образом атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Казани прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

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