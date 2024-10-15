В России медикам и фармацевтам запретят учиться дистанционно

Депутаты предлагают профильным вузам, училищам и учреждениям дополнительного профессионального образования пройти проверку в Росздравнадзоре до 1 сентября 2025 года Для улучшения качества медицинского образования в России депутаты предлагают профильным вузам, училищам и учреждениям дополнительного профессионального образования пройти проверку в Росздравнадзоре до 1 сентября 2025 года, передает «Парламентская газета».