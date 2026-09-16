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Аргументы недели

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Телевизионный вертолёт разбился во время съёмки последствий ДТП

Телевизионный вертолёт разбился во время съёмки последствий ДТП

По данным CNN, новостной вертолёт, принадлежащий телекомпании NBC4 (KNBC-TV), потерпел крушение во вторник вечером.

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