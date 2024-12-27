В ГД предложили запретить продавать сигареты родившимся после 2015 года

В Госдуме предложили запретить продажу сигарет гражданам, родившимся после 2015 года, передает ТАСС.Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что такая мера поможет победить проблему детского курения.
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