🔬 В крымском офтальмологическом центре появился лазер для лечения глазных заболеваний Оборудование нового поколения установили в Медицинском офтальмологическом центре ГБУЗ РК «РКБ им.
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