Такие делают только у нас! Россия построила судно невероятных размеров, не имеющих аналогов в мире: Показываю

Юрий Куколин

Пароход,это круто!Красавец!!!А почему Катариной назвали!?Если в честь Императрицы,то надо добавить Е,да и линкор в свое время назывался Императрица Екатерина Великая.Может в нашем языке очередные видоизменения забугорсмотрящие какую_то херню сконстралили.Давно уже учился.Но,точно знаю,что и в Союзе до такого,коммунисты не додумались _бы......Атомач назвали Император Алексанндр3.Слава богу,что вспомнили и о подвиге одноименного броненосца и о деяниях Императора.А тут постеснялись.Может,это дочка какого-то очередного ампиратора,типа киркоров ,али зверев.Тогда ого-го.Хотя за свою бытность никогда не слышал чтобы объявляли-на трибуну вышел Володя Путин.Всегда говорят,Президент России Владимир Путин.