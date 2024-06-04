Убегали без вещей, но икону взяли. Наши бойцы спасли мирных от обстрела ВСУ

Обстрелы гражданского населения — распространённый приём ВСУ. Это уже давно известно. На этой неделе бойцы из группировки войск «Север» провели успешную операцию по спасению из-под обстрелов украинской артиллерии несколько мирных жителей одного из населенных пунктов в Харьковской области.