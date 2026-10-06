❗️⚡️Корпорация Viridian Space в партнерстве с учеными Вашингтонского университета приступила к реализации амбициозного проекта по освоению сверхнизких околоземных орбит (VLEO).
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