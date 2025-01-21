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«У-у-у! По кайфу. Очко горит?»: в Туве расследуют скандал с избиением полицейскими контрактников перед отправкой на СВО

«У-у-у! По кайфу. Очко горит?»: в Туве расследуют скандал с избиением полицейскими контрактников перед отправкой на СВО

БлокнотРУ После появления в соцсетях резонансного видео с жестоким избиением контрактников военными полицейскими в Туве, начато расследование.

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Комментарии
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Владимир Еремеев
У этого полудурка с психикой всё очень плохо. Ему нравится избивать, посмотрите, как после применения шокера он чуть из штанов не выпрыгнул. И не похож он на раненого, вон как усердно дубинкой работал. Судить садиста!
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4 час.
Добрый Кот
Ты прежде чем пиздеть, побывал бы сначала в полку выздоравливающих и посмотрел каких калек недолеченных отправляют обратно на СВО. Даже на костылях(есть видео).Многих, конечно, возвращают, но не всех.
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3 час.
О
Ольга
Говорим про хохлов, как они загоняют мужиков на войну, а наше зверье оказалось еще хуже, еще изощреннее!!!
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1 час.

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