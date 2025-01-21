«У-у-у! По кайфу. Очко горит?»: в Туве расследуют скандал с избиением полицейскими контрактников перед отправкой на СВО

БлокнотРУ После появления в соцсетях резонансного видео с жестоким избиением контрактников военными полицейскими в Туве, начато расследование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Чиновники занимаются разжиганием ненависти»: скандал с жилищным сертификатом семьи «патриота Таджикистана» вышел на федеральный уровень
- Почему молчит Алиев: от него нет ни извинений, ни опровержения опубликованных переговоров пилотов
- Арест ген. Попова связан с тем, что перед ним были посажены крупные военные коррумпированные шишки (Т. Иванов, зам. нач. Генштаба и ещё кто-то). И коррупционеры из Минобороны нанесли ответный удар по настоящему патриоту и боевому генералу
Свежие комментарии