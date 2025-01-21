«У-у-у! По кайфу. Очко горит?»: в Туве расследуют скандал с избиением полицейскими контрактников перед отправкой на СВО

Владимир Еремеев У этого полудурка с психикой всё очень плохо. Ему нравится избивать, посмотрите, как после применения шокера он чуть из штанов не выпрыгнул. И не похож он на раненого, вон как усердно дубинкой работал. Судить садиста!

Добрый Кот Ты прежде чем пиздеть, побывал бы сначала в полку выздоравливающих и посмотрел каких калек недолеченных отправляют обратно на СВО. Даже на костылях(есть видео).Многих, конечно, возвращают, но не всех.