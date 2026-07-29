Выручка Incyte во II квартале 2026 года подскочила на 38%

Биофармацевтическая компания Incyte (NASDAQ: INCY) 28 июля 2026 года опубликовала отчет о финансовых и операционных результатах за второй квартал 2026 года, зафиксировав двузначный рост продаж ключевых препаратов.
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