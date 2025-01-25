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Эвакуировано 102 человека: В Краснодаре начался пожар в трёх ресторанах

Эвакуировано 102 человека: В Краснодаре начался пожар в трёх ресторанах

Жители Краснодара сообщают, что в трёх ресторанах начались пожары. Отмечается, что все заведения располагаются недалеко от центральной улицы города.

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