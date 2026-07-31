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Мода и Шоу-бизнес

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Собчак задалась вопросом о сперме Дурова после его включения в список террористов

Собчак задалась вопросом о сперме Дурова после его включения в список террористов

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак вспомнила о том, что в российской клинике хранится сперма основателя Telegram Павла Дурова, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, после того, как бизнесмена добавили в этот реестр.

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Комментарии
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Ирина Черных
Ксюша умница, правильные вопросы задаёт.
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1 м.
Атом Мартин
Слепой и глухой безропотный слуга естественно предпочтительней зрячего и спорящего , это аксиома .
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1 м.
Светлана Петрова
Именно со спермой передаются экстремистские наклонности))
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1 м.