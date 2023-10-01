Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили жаркую дискуссию в машине после объятий актера с Дженнифер Гарнер: фото

Бен Аффлек продолжает подавать смешанные сигналы о своей личной жизни. Вроде как он счастлив в браке с Джей Ло и демонстрирует это буквально на каждой красной дорожке: то страстным поцелуем, то влюбленным взглядом.
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