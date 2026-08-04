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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Бубнов: «Нет грамотного президента, который бы понял, что Мостовой – тренер, и нет агента. Почему не могли молодежку хотя бы дать, как Галактионову? Где Галактионов и где Саша?»

Александр Бубнов не понимает, почему Александра Мостового не пригласили тренировать хотя бы молодежную сборную России.

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