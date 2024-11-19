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Журналист Кирк заявил, что Байден безумно пытается начать третью мировую войну

Журналист Кирк заявил, что Байден безумно пытается начать третью мировую войну

Решение пока еще действующего президента США Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России американскими ракетами может приблизить мир к третьей мировой войне.

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Комментарии
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Игорь Васиков
А ведь реально этот ходячий труп может утащить с собой сотни миллионов жизней!
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16 час.

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