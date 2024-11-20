В Сети опубликовали график выезда мобильных медицинских пунктов в районы Смоленской области

Всего для нужд смолян в труднодоступных населённых пунктах курсируют 50 мобильных комплексов с современным оборудованием Появился график выездов мобильных медкомплексов в удалённые районы Смоленской области в конце ноября-начале декабря 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии