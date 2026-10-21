Я не думала, что первая любовь мужа когда-нибудь войдёт в наш дом. Не в воспоминаниях, не на старой фотографии, которую случайно находишь в ящике, а по-настоящему: в мокром пальто, с седыми волосами у висков и парнем, который не знал, как назвать человека за моей спиной.
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