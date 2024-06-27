Дмитрий Гудков* оштрафован за участие в нежелательной в РФ организации

ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за участие в нежелательной в РФ организации, сообщила 27 июня пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.
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