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Дмитрий Гудков* оштрафован за участие в нежелательной в РФ организации

Дмитрий Гудков* оштрафован за участие в нежелательной в РФ организации

ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* за участие в нежелательной в РФ организации, сообщила 27 июня пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в своем Telegram-канале.

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