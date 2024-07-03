Суд обязал Следственный комитет частично прекратить преследование Эльдукаева

Басманный районный суд Москвы вынес решение, обязывающее Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России частично прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, бывшего борца-вольника и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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