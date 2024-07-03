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Суд обязал Следственный комитет частично прекратить преследование Эльдукаева

Суд обязал Следственный комитет частично прекратить преследование Эльдукаева

Басманный районный суд Москвы вынес решение, обязывающее Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России частично прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, бывшего борца-вольника и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

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