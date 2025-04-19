Мотострелок ВС РФ рассказал, как эвакуировал трех раненых сослуживцев

Боец 39-й гвардейской мотострелковой бригады из состава российской группировки «Восток», известный под позывным «Шустрый», рассказал РИА Новости о том, как под плотным огнём противника эвакуировал троих раненых товарищей во время боёв за населённый пункт Улаклы в Донецкой Народной Республике.