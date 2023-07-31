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«Нет дороги назад. Пройду реабилитацию и снова в бой». Умар Нурмагомедов выложил фото из спортзала

«Нет дороги назад. Пройду реабилитацию и снова в бой». Умар Нурмагомедов выложил фото из спортзала

«Нет дороги назад. Пройду реабилитацию и снова в бой», – написал в соцсетях боец UFC Умар Нурмагомедов.

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