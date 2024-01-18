Уполномоченный Кабардино-Балкарии провел заседание Общественного совета

Состоялось заседание Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике под председательством Юрия Афасижева по вопросам подведения предварительных итогов своей деятельности в 2023 году и подготовки проекта ежегодного доклада.
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