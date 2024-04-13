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Как накопить деньги с небольшим доходом и начать зарабатывать на краудлендинге

Как накопить деньги с небольшим доходом и начать зарабатывать на краудлендинге

Инструкция для начинающих инвесторов: как накопить деньги с небольшим доходом и начать зарабатывать на краудлендинге  Краудлендинг является самым молодым финансовым инструментом для умножения денежных средств, имеет все возможности завоевать популярность у начинающих инвесторов, став удобной формулой финансирования инновационных проектов.

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