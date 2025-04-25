Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сначала спроси у соседей: новые правила аренды жилья

Сначала спроси у соседей: новые правила аренды жилья

В Госдуме решили навести порядок в сфере аренды жилья. Многие люди сталкиваются с тем, что их соседи устроили из своих квартир фактически гостиницу и сдают их посуточно, устраивая проходной двор в подъезде.

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