Сначала спроси у соседей: новые правила аренды жилья

В Госдуме решили навести порядок в сфере аренды жилья. Многие люди сталкиваются с тем, что их соседи устроили из своих квартир фактически гостиницу и сдают их посуточно, устраивая проходной двор в подъезде.
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